Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Kalakan Ahotsez Harmonie de Cambo Villa Arnaga Cambo-les-Bains
jeudi 23 juillet 2026 · Villa Arnaga · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Kalakan Ahotsez Harmonie de Cambo
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
AHOTSEZ, le nouveau projet de KALAKAN avec BERÇAITS Anaiak est une déclaration d’amour au chant en général et au chant traditionnel basque en particulier.
Avec AHOTSEZ, les 4 artistes nous transmettent cet amour des chants qu’ils ont entendus, appris et chantés autour des grandes tables familiales. La voix est évidemment l’élément principal du concert mais, certains instruments traditionnels seront ajoutés, apportant ainsi dynamisme et diversité pour le plus grand plaisir de tous.
Dans un esprit de partage et de promotion de la culture basque, le groupe vous propose son nouveau projet Kalakan en Harmonies projet visant à partager la scène avec les Orchestres d’Harmonies.
Une guinguette éphémère vous permettra de vous restaurer et de vous rafraîchir à partir de 19h, dans le cadre unique des Jardins d’Arnaga et l’atmosphère subtile créee par un DJ Lounge. .
Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Kalakan Ahotsez Harmonie de Cambo
L’événement Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Kalakan Ahotsez Harmonie de Cambo Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains
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