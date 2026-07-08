Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Les Papillotes Les comédiens du Chêne Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Les Papillotes Les comédiens du Chêne

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Longtemps oubliée, la pièce Les Papillotes, écrite en 1928 par Rosemonde Gérard et créée en 1931 au Grand Théâtre de l’Odéon, n’avait encore jamais été jouée à Agen, malgré son hommage au poète local Jasmin et à la ville. Redécouverte par Christian Moulié lors de recherches sur les liens agenais de l’autrice, cette œuvre renaît aujourd’hui à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de sa naissance.

Grâce au soutien de la Ville de Cambo-les-Bains, la troupe des Comédiens du Chêne, dirigée par Viviane Da Silva, propose cette création inédite dans les jardins d’Arnaga, enrichie par les créations visuelles et musicales de Yohann Rochard. Une occasion unique de découvrir un patrimoine théâtral local .

Une guinguette éphémère vous permettra de vous restaurer et de vous rafraîchir à partir de 19h, dans le cadre unique des Jardins d’Arnaga et l’atmosphère subtile créee par un DJ Lounge. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Les Papillotes Les comédiens du Chêne

L’événement Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Les Papillotes Les comédiens du Chêne Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains