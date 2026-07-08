Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Soirée Guitaraldia Jean Marie Ecay et Marc Berthoumieux Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Soirée Guitaraldia Jean Marie Ecay et Marc Berthoumieux

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

A Cambo, dans le cadre des Estivales d’Arnaga, fief même d’Edmond Rostand, la musique de Jean-Marie Ecay la légende du groupe Itoiz aura du nez. Accompagné de trois fines gueules du jazz européen, il se paie le luxe d’un invité de Marc, l’immense accordéoniste Berthoumieux, dont le maître Marcel Azzola en personne disait qu’il l’avait Berthoumisé . Jazz (Dee Dee Bridgewater, Richard Bona, Youn Sun Nah…), chanson (Charles Aznavour, Maurane, Grand Corps Malade…), Marc Berthoumieux accompagne, compose, produit, tout en menant une carrière solo qui le voit nommé aux Django d’Or.

Une guinguette éphémère vous permettra de vous restaurer et de vous rafraîchir à partir de 19h, dans le cadre unique des Jardins d’Arnaga et l’atmosphère subtile créee par un DJ Lounge. .

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Soirée Guitaraldia Jean Marie Ecay et Marc Berthoumieux

L’événement Udakoak / Les Estivales d’Arnaga / Soirée Guitaraldia Jean Marie Ecay et Marc Berthoumieux Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cambo les Bains