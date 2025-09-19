Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart
Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi
Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Place Sauveur Atchoarena
20:30 Cérémonie officielle d’ouverture de la 30e édition des Fêtes d’Automne avec la tamborrada des enfants (accompagnée par la Zarpai Banda)
20:45 Spectacle d’ouverture des fêtes avec la Saugrenue Gang of musette
Chapiteau Grand Fronton
21:00 Soirée concerts avec Los piquillos, Xiberoots, Sutagar, Dj Musikalan.
Soirée organisée par le comité des fêtes Bidart E’nea 10€ l’entrée
Préventes disponibles sur helloasso.
Entrées gratuites pour les bidartars sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Au programme
21:00 Ouverture du chapiteau avec LOS PIQUILLOS
22:15 XIBEROOTS
00:00 SUTAGAR
02:00 DJ MUSIKALAN
Navettes gratuites en place pour les retours de la soirée. .
Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85
