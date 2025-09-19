Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne soirée du vendredi Bidart

Place Sauveur Atchoarena Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Place Sauveur Atchoarena

20:30 Cérémonie officielle d’ouverture de la 30e édition des Fêtes d’Automne avec la tamborrada des enfants (accompagnée par la Zarpai Banda)

20:45 Spectacle d’ouverture des fêtes avec la Saugrenue Gang of musette

Chapiteau Grand Fronton

21:00 Soirée concerts avec Los piquillos, Xiberoots, Sutagar, Dj Musikalan.

Soirée organisée par le comité des fêtes Bidart E’nea 10€ l’entrée

Préventes disponibles sur helloasso.

Entrées gratuites pour les bidartars sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Au programme

21:00 Ouverture du chapiteau avec LOS PIQUILLOS

22:15 XIBEROOTS

00:00 SUTAGAR

02:00 DJ MUSIKALAN

Navettes gratuites en place pour les retours de la soirée. .

Place Sauveur Atchoarena Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85

