UFC Viewing Party – UFC 321 – Paris

UFC Viewing Party – UFC 321 – Paris samedi 25 octobre 2025.

UFC Viewing Party – UFC 321 Début : 2025-10-25 à 15:00. Tarif : – euros.

Ne manquez pas votre chance d’assister à la soirée officielle de visionnage de l’UFC 321 EN DIRECT depuis le Belushi’s, à Paris, le samedi 25 octobre, organisée par le Belushi’s, RMC Sport et UFC Fight Pass.

Cet événement promet d’être un incontournable pour tous les fans de l’UFC ! Venez assister aux combats entre amis et profiter de tout ce que la soirée de visionnage de l’UFC a à offrir.

Le forfait à 19 € comprend :

•⁠ ⁠L’entrée à la projection en direct de l’UFC 321, y compris les préliminaires exclusifs d’UFC Fight Pass

•⁠ ⁠Une rencontre avec le combattant poids plume de l’UFC, William Gomis (premier arrivé, premier servi)

•⁠ ⁠1 x sac cadeau

•⁠ ⁠1 x bon de 7 € pour une boisson au Belushi’s

•⁠ ⁠Programme/affiche de l’événement

•⁠ ⁠Participation à la tombola de l’UFC Store

Conditions générales

Le billet ne garantit pas une place assise, les tables et les sièges sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Le bon de 7 € à valoir sur une boisson est à échanger au bar contre une boisson d’une valeur maximale de 7 €. Il ne peut être échangé contre de l’argent liquide.

Les boissons disponibles à l’achat seront facturées aux prix pratiqués sur place.

Réservé aux personnes âgées de plus de 18 ans.

Tous les horaires et toutes les expériences sont susceptibles d’être modifiés.

Les remboursements ou les échanges vers d’autres établissements ne sont pas autorisés.

L’UFC se réserve le droit d’utiliser toute photographie/vidéo prise sur place sur ses propres canaux et ceux de ses partenaires.

Les lots, récompenses et autres bons ne sont ni remboursables, ni échangeables et sont soumis à la discrétion de l’établissement.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

