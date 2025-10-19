Ufo-Baby Bonnat

Ufo-Baby

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29 2026-04-30

Ufo-Baby Parcours de motricité

10h à 11h

Salle des fêtes de Bonnat

RENSEIGNEMENTS

06.68.73.30.35

rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Louloubus et Ufolep .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

