Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ufo-Baby Châtelus-Malvaleix

Ufo-Baby

Ufo-Baby Châtelus-Malvaleix lundi 10 novembre 2025.

Ufo-Baby

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2026-03-16

Date(s) :
2025-11-10 2026-03-16 2026-05-18

Ufo-Baby Parcours de motricité
10h à 11h
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix
RENSEIGNEMENTS
06.68.73.30.35
rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

–> Louloubus et Ufolep   .

Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35  rpe@portesdelacreuseenmarche.fr

English : Ufo-Baby

German : Ufo-Baby

Italiano :

Espanol : Ufo-Baby

L’événement Ufo-Baby Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-23 par Portes de la Creuse en Marche