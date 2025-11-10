Ufo-Baby Châtelus-Malvaleix
Ufo-Baby Châtelus-Malvaleix lundi 10 novembre 2025.
Ufo-Baby
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-10
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2025-11-10 2026-03-16 2026-05-18
Ufo-Baby Parcours de motricité
10h à 11h
Salle des fêtes de Châtelus-Malvaleix
RENSEIGNEMENTS
06.68.73.30.35
rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
–> Louloubus et Ufolep .
Salle des fêtes Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 73 30 35 rpe@portesdelacreuseenmarche.fr
