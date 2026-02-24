UFO Nature Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo

UFO Nature

Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

2026-04-18

UFO Nature

Evénement multisport pour tous

Raid sportif (duo)

Trail 8,6 KM Tir à l’arc Course d’orientation (environ 3,6km)

En duo dès 16 ans

Départ 10h30 sur inscription

Sans classement ni chronométrage

Accès sanitaires et douches

Village sport nature

Multisport et écocitoyenneté

De nombreuses activités sportives, ludiques et de découvertes

Pour tout le monde

10h30-17h

Buvette et restauration .

Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 62 84 01 48

