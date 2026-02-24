UFO Nature Rue de Saint-Eniguet Saint-Cast-le-Guildo
UFO Nature samedi 18 avril 2026.
UFO Nature
Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
2026-04-18
Evénement multisport pour tous
Raid sportif (duo)
Trail 8,6 KM Tir à l’arc Course d’orientation (environ 3,6km)
En duo dès 16 ans
Départ 10h30 sur inscription
Sans classement ni chronométrage
Accès sanitaires et douches
Village sport nature
Multisport et écocitoyenneté
De nombreuses activités sportives, ludiques et de découvertes
Pour tout le monde
10h30-17h
Buvette et restauration .
Rue de Saint-Eniguet Complexe sportif Yves du Manoir Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d'Armor Bretagne
