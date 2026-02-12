Ufostreet Vieille-Église

Ufostreet

93 rue du Village Stade de Football Vieille-Église Pas-de-Calais

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Ce tournoi sportif et convivial est l’occasion pour les jeunes de 8 à 15 ans de découvrir des sports comme le tchoukball, le corn hall…, mais aussi de s’amuser en équipe !

Le tournoi s’inscrit dans le cadre du challenge tour ufostreet proposé par l’Ufolep.

Plusieurs rencontres ont lieu sur différents territoires en vue d’une qualification pour la finale départementale. En effet, les jeunes cumulent des points sur les étapes locales qualifiantes à la finale départementale du mardi 7 juillet. .

