UGLY KID JOE – THE BLACK LAB Wasquehal

UGLY KID JOE Début : 2025-11-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Après deux sold out à six mois d’intervalle en 2024, Ugly Kid Joe revient avec un last minute show infernal le samedi 15 novembre 2025 @ THE BLACK LAB, Wasquehal, North of France. Star mondiale depuis les nineties, tout le monde connait notamment le single hit Everything About You , titre phare de la B.O. du fabuleux film Wayne’s World. En live le groupe dépote, on ne saurait trop vous conseiller de prendre rapidement vos billets.

THE BLACK LAB 8, RUE DES CHAMPS 59290 Wasquehal 59