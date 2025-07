Uke’n’Love Guinguette La Belle Verte Hutte de Velluire Les Velluire-sur-Vendée

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Venez profiter en famille aux Velluire-sur-Vendée !

Spectacle de rue / Concert

Avec leur Lovemobile, les Ukelovers du S.O.U.K (Street Orchestra Ukulélé Klub) se sont donnés pour mission de ressusciter l’amour et le chanter armés en tout et pour tout de leurs ukulélés et du Power of love .

suivi d’un set DJ

Sur place boissons fraîches et chaudes, planches apéro, crêpes.

Prévoyez de la monnaie pour le chapeau.

Guinguette La Belle Verte > parking à l’église de Velluire (85) .

Hutte de Velluire Guinguette La Belle Verte Les Velluire-sur-Vendée 85770 Vendée Pays de la Loire +33 6 26 91 83 36 contact@asso-labelleverte.fr

