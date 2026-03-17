U’KNOW TECH NOW Quai Saint Cosme Chalon-sur-Saône

U’KNOW TECH NOW

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:30:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

L’équipe U’Know Event vous invite à prendre possession de La Grande Tuerie pour une nuit dédiée à l’immersion sonore. Pour cette troisième édition, l’accent est mis sur une scénographie sur mesure et une sonorisation haute fidélité pour une expérience sensorielle totale.

Le Line-up

Amikat23 (Live Tribe) Artiste bourguignon issu de la free party, il façonne des lives aux boucles infinies, mêlant énergie groovy et modernité.

Sloogy (Live Tekno Tribe) Acteur de la scène techno depuis les années 2000, il déploie un univers personnel riche de nombreuses collaborations européennes.

Shinigamik (Vinyle Acid Tribe) Passionné d’underground, il livre des sets puissants et hypnotiques exclusivement sur vinyle, entre kicks incisifs et textures mentales.

Ingravity (Live Acid Tekno) Venu de Madrid, son live est un voyage cosmique aux fréquences sombres et distordues, une véritable mise en apesanteur.

Primitif & Shivir (Live Mental Tekno) Un final à quatre mains fusionnant deux univers pour une énergie sombre, tribale et habitée.

/! Attention Les précédentes éditions ont affiché complet. Fermeture de la billetterie en ligne 1h avant l’ouverture. .

Quai Saint Cosme LaPéniche Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78

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English : U’KNOW TECH NOW

L’événement U’KNOW TECH NOW Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)