Ukraine : 4 ans après l’invasion, un peuple en résistance qui mobilise et qui émeut Cinéma Saint Paul Rezé dimanche 2 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-02 15:00 – 17:00

Gratuit : non Tickets en ligne ou au guichet le jour de la séance :Les 2 films à 8 €Premières Classes, 15h, 6 € (tarifs réduits disponibles)Honeymoon, 17h30, 6 € (tarifs réduits disponibles) Billetterie : cinemastpaul.fr/FR/9/cinema-saint-paul-reze.html Tout public

Le Cinéma Saint-Paul à Rezé et l’association franco-ukrainienne Volya ont le plaisir de vous inviter à un après-midi exceptionnel, le dimanche 2 novembre 2025 : « Ukraine : 4 ans après l’invasion, un peuple en résistance qui mobilise et qui émeut » Venez y découvrir 2 films récents qui témoignent de la vie quotidienne, de la force et de la résilience du peuple ukrainien, quatre ans après le début de l’invasion à grande échelle.Ces 2 films ont été tournés en Ukraine par des réalisatrices ukrainiennes, en temps de guerre. Programme :15h00 – « Premières Classes », documentaire de Kateryna Gornostai (2h05, 2025, VOSTFR)En Ukraine, maintenir les écoles ouvertes est devenu un acte de résistance. Malgré les alertes, les coupures d’électricité et les menaces constantes, l’apprentissage continue. 17h00 – Discussion avec l’association franco-ukrainienne locale Volya. 17h25 – « Message vidéo » de la réalisatrice de Honeymoon, Zhanna Ozirna 17h30 – « Honeymoon », drame de Zhanna Ozirna (1h24, 2025, VOSTFR)Février 2022. Un jeune couple, au seuil de sa nouvelle vie, découvre la guerre et apprend à survivre entre peur, amour et espoir. 19h00 – Échanges avec l’Association franco-ukrainienne Volya, à l’espace bar du Cinéma Saint-Paul Entre les 2 projections et à la fin de la dernière projection, l’association Volya témoignera de la situation actuelle en Ukraine et des actions de solidarité menées dans le bassin nantais depuis 2022.

Cinéma Saint Paul Pont Rousseau Rezé 44400

02 40 75 41 91 http://cinemasaintpaul.asso.fr/ 0780904415 https://www.volya-asso.fr