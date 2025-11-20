Ukraine. La guerre ordinaire d’Olha Zhurba Hors les murs Rennes

Jeudi 20 novembre, 20h30

Projection au cinéma l’Arvor, 11 rue de Châtillon à Rennes, dans le cadre des Dialogues européens.

Au fil d’un tournage au long cours entamé dès les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce documentaire saisissant dresse un portrait collectif d’une Ukraine en état de choc – enfants et adultes, hommes et femmes fuyant la guerre ou restés vivre sous les bombardements. En toile de fond de ce désastre collectif se dessine une nouvelle génération d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes aspirant à imaginer l’avenir.

Pisni zemli, shcho povilno horyt’, Olha Zhurba, Ukraine, France, Danemark, Suède, 2024, 1h35, vostf, documentaire.

Projection organisée par Clair Obscur suivie d’une rencontre Stéphane Siohan, journaliste, correspondant de Libération à Kyiv.

Réservation : cinema-arvor.fr

https://www.cinema-arvor.fr/reserver/

