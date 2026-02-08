Ukraine – la vie malgré tout Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-24 19:30 – 21:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Le 24 février 2026 marquera le 4e anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine. A cette occassion, l’association franco-ukrainienne Tryzub et le centre socio-culturel franco ukrainien à Nantes Toloka proposent la projection du documentaire de Christophe Bessier Ukraine – La vie malgré tout, suivi d’un temps de débat avec le réalisateur et Alexis Drion, volontaire international engagé en Ukraine depuis 2023. UKRAINE – LA VIE MALGRE TOUTRéalisation : Christophe BeyssierFrance, 2026Durée : 66 min.En Ukraine, la guerre s’invite dans chaque instant du quotidien. Entre alertes aériennes, coupures de courant et villes meurtries, la vie continue pourtant. Des enfants jouent, des jeunes s’entraînent pour la performance sportive, des petites mains s’affairent pour l’effort de guerre. On nourrit, on protège, on soutient.Face à la mort, aux blessures et aux traumatismes, la résilience devient une nécessité.Ce film explore l’arrière du front, là où la guerre est moins visible mais omniprésente, et où, malgré les destructions, un peuple s’obstine à vivre, à résister et à espérer.Bande annonce

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire

