Ukraine, une nouvelle Grande Guerre? Péronne

Ukraine, une nouvelle Grande Guerre?

Place André Audinot Péronne Somme

Tarif : Gratuit

Gratuit

Date : 2025-11-11 15:00:00 - 16:30:00

Début : 2025-11-11 15:00:00

fin : 2025-11-11 16:30:00

Date(s) :

2025-11-11

Depuis le 24 février 2022, en Ukraine, la guerre dite de haute intensité a

réapparue en Europe. Curieusement, à côté d’innovations indiscutables

(l’utilisation des drones), la logique profonde de l’affrontement semble

avoir réactivé des modes de combat expérimentés entre 1915 et 1918 guerre de positions, tranchées, artillerie comme arme de domination du champ de bataille, chaîne de soins très rudimentaire, par exemple.

De même la séparation entre un arrière (les civils) et un avant (les combattants, sur lesquels repose prioritairement le fardeau de la guerre).

La conférence explorera les correspondances, à plus d’un siècle de distance, entre le conflit actuel et la première guerre mondiale.

Le conférencier, Stéphane Audoin-Rouzeau est directeur d’études à l’École

des hautes études en sciences sociales et Président du Centre international de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre.

Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France cir@historial.org

English :

Since February 24, 2022, in Ukraine, so-called high-intensity warfare has

reappeared in Europe. Curiously, alongside indisputable innovations

(the use of drones), the underlying logic of confrontation seems to have

to have reactivated modes of combat experienced between 1915 and 1918: positional warfare, trenches, artillery as a weapon of battlefield domination, and a very rudimentary chain of care, for example.

Likewise, the separation between a rear (civilians) and a front (combatants, on whom the burden of war rests).

The conference will explore the correspondences, more than a century apart, between today’s conflict and the First World War.

The speaker, Stéphane Audoin-Rouzeau, is Director of Studies at the École des Hautes

des hautes études en sciences sociales and President of the Centre international de Recherche de l?Historial de la Grande Guerre.

German :

Seit dem 24. Februar 2022 in der Ukraine hat der sogenannte hochintensive Krieg

wieder in Europa aufgetaucht. Seltsamerweise gibt es neben unbestreitbaren Innovationen

(der Einsatz von Drohnen), scheint die tiefere Logik der Konfrontation

kampfmethoden reaktiviert zu haben, die zwischen 1915 und 1918 erprobt wurden: Stellungskrieg, Schützengräben, Artillerie als Waffe zur Beherrschung des Schlachtfelds, eine sehr rudimentäre Versorgungskette, zum Beispiel.

Ebenso die Trennung zwischen einem Hinterland (Zivilisten) und einem Vorderland (Kämpfer, auf denen die Last des Krieges vorrangig lastet).

Der Vortrag wird die Entsprechungen zwischen dem aktuellen Konflikt und dem Ersten Weltkrieg aus einer Distanz von mehr als einem Jahrhundert untersuchen.

Der Referent, Stéphane Audoin-Rouzeau, ist Studiendirektor an der École des Sciences Suites

des hautes études en sciences sociales und Präsident des Centre international de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre.

Italiano :

Dal 24 febbraio 2022, in Ucraina, la cosiddetta guerra ad alta intensità è ricomparsa in Europa

è riapparsa in Europa. Curiosamente, accanto a innegabili innovazioni

innegabili (l’uso dei droni), la logica di fondo del confronto sembra aver

aver riattivato modalità di combattimento sperimentate tra il 1915 e il 1918: la guerra di posizione, le trincee, l’artiglieria come arma di dominio del campo di battaglia e una catena di cura molto rudimentale, ad esempio.

C’era anche la separazione tra le retrovie (i civili) e il fronte (i combattenti, che sopportavano il peso della guerra).

La conferenza esplorerà le analogie, a più di un secolo di distanza, tra il conflitto attuale e la Prima guerra mondiale.

Il relatore, Stéphane Audoin-Rouzeau, è direttore degli studi presso l’École des hautes études en sciences sociales

des hautes études en sciences sociales e presidente del Centro internazionale di ricerca dell’Historial de la Grande Guerre.

Espanol :

Desde el 24 de febrero de 2022, en Ucrania, la llamada guerra de alta intensidad ha reaparecido en Europa

reaparecido en Europa. Curiosamente, junto a innovaciones innegables

(el uso de drones), la lógica subyacente del enfrentamiento parece haber

haber reactivado modos de combate experimentados entre 1915 y 1918: guerra posicional, trincheras, artillería como arma de dominación del campo de batalla y una cadena de atención muy rudimentaria, por ejemplo.

También existía la separación entre una retaguardia (civiles) y un frente (combatientes, que llevaban la peor parte de la guerra).

La conferencia explorará las similitudes, a más de un siglo de distancia, entre el conflicto actual y la Primera Guerra Mundial.

El ponente, Stéphane Audoin-Rouzeau, es Director de Estudios de la École des hautes études en sciences sociales

des hautes études en sciences sociales y Presidente del Centro Internacional de Investigación del Historial de la Grande Guerre.

