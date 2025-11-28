Ültimätä à la Gare à coulisses Eurre

Ültimätä à la Gare à coulisses

256 avenue de Judee Eurre Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

6 euros pour les enfants de moins de 12 ans adhérents. Gratuit pour les moins de 4 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Par l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Accueilli sous visa temporaire, le Service Public du Divertissement kikiristanais revient en fanfare une mission diplomatique bruyante, joyeusement absurde et d’intérêt public.

.

256 avenue de Judee Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

By l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Welcomed on a temporary visa, the Kikiristani Public Entertainment Service returns with a bang: a noisy, joyously absurd diplomatic mission in the public interest.

German :

Von Imperial Kikiristan- SITUATIONNISTISCHES ORCHESTER. Mit einem befristeten Visum empfangen, kehrt der kikiristanische öffentliche Unterhaltungsdienst mit Fanfaren zurück: eine laute, fröhlich-absurde diplomatische Mission von öffentlichem Interesse.

Italiano :

Da l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Accolto con un visto temporaneo, il Servizio Pubblico di Spettacolo del Kikiristan è tornato con il botto: una missione diplomatica rumorosa e gioiosamente assurda nell’interesse pubblico.

Espanol :

Por l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Acogido con un visado temporal, el Servicio de Espectáculos Públicos de Kikiristán vuelve con fuerza: una ruidosa y alegremente absurda misión diplomática de interés público.

