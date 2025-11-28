Ültimätä à la Gare à coulisses Eurre
Ültimätä à la Gare à coulisses Eurre vendredi 28 novembre 2025.
Ültimätä à la Gare à coulisses
256 avenue de Judee Eurre Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
6 euros pour les enfants de moins de 12 ans adhérents. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Début : Vendredi 2025-11-28
Par l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Accueilli sous visa temporaire, le Service Public du Divertissement kikiristanais revient en fanfare une mission diplomatique bruyante, joyeusement absurde et d’intérêt public.
256 avenue de Judee Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
By l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Welcomed on a temporary visa, the Kikiristani Public Entertainment Service returns with a bang: a noisy, joyously absurd diplomatic mission in the public interest.
German :
Von Imperial Kikiristan- SITUATIONNISTISCHES ORCHESTER. Mit einem befristeten Visum empfangen, kehrt der kikiristanische öffentliche Unterhaltungsdienst mit Fanfaren zurück: eine laute, fröhlich-absurde diplomatische Mission von öffentlichem Interesse.
Italiano :
Da l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Accolto con un visto temporaneo, il Servizio Pubblico di Spettacolo del Kikiristan è tornato con il botto: una missione diplomatica rumorosa e gioiosamente assurda nell’interesse pubblico.
Espanol :
Por l’Impérial Kikiristan- ORCHESTRE SITUATIONNISTE. Acogido con un visado temporal, el Servicio de Espectáculos Públicos de Kikiristán vuelve con fuerza: una ruidosa y alegremente absurda misión diplomática de interés público.
L’événement Ültimätä à la Gare à coulisses Eurre a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme