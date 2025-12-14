Ultimate Cup Moto Technopole Magny-Cours

Ultimate Cup Moto

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05 23:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Crée en 2017 sous l’impulsion de son principal partenaire Michelin et placé sous le signe de la convivialité et de l’entraide, l’Ultimate Cup explose en 2018.

Convivialité, plaisir et performance sont les maîtres mots du championnat Ultimate Cup Moto. 5 rendez-vous sont donnés au cours de l’année pour disputer des courses de vitesse et un championnat de France d’Endurance sur des circuits d’exception.

Inscrivez-vous et rejoignez la famille Ultimate Cup moto, les 04 & 05 avril 2026 sur le Circuit de Nevers Magny-Cours !

©Circuit de Nevers Magny-Cours .

Technopole Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 4 73 20 20 20 contact@ultimatecup.eu

