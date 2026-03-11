ULTIMATE MAN DU LANGUEDOC

Vailhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Nouveauté 2026, Ultimate Man débarque dans la commune de Vailhan située dans la magnifique région du Languedoc. D+ 200m. Une boucle de 6,7km à réaliser autant de fois que vous pouvez, un départ toutes les heures ! Qui sera l’Ultime Participant ? Départ 9h au Barrage des Olivettes.

Sur inscription.

Nouveauté 2026, Ultimate Man débarque dans la commune de Vailhan située dans la magnifique région du Languedoc.

Boucle de 6,7 km 180 D+ . Départ 9h00.

Vailhan est aujourd’hui connu pour le barrage des Olivettes, retenue d’eau conçue pour écrêter les crues de la Peyne en 1988.

Si le barrage est incontournable, le village est ceinturé de collines qui offrent un terrain de jeu magnifique popur nos Ultimate Man et Ultimate Woman… Ainsi qu’un vignoble de coteaux, en somme, tous les ingrédients qui nous font ressentir le plaisir d’être là !

Bien évidemment, la base de vie sera installée dans un endroit magique autour du barrage des Olivettes, des berges de La Peyne.

Ce qu’inclut l’inscription Un cadeau de bienvenue pour tous les participants Accès aux ravitaillements après chaque tour Un espace personnel dans la zone de repos Le dossard.

Sur inscription. .

Vailhan 34320 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New for 2026, Ultimate Man arrives in the commune of Vailhan in the magnificent Languedoc region. D+: 200m. A 6.7km loop to be completed as many times as you can, starting every hour! Who will be the Ultimate Participant? Start 9am at Barrage des Olivettes.

Registration required.

L’événement ULTIMATE MAN DU LANGUEDOC Vailhan a été mis à jour le 2026-03-09 par 34 OT AVANT-MONTS