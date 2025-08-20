Ultimate Ninja Salle des Sports Homécourt

Ultimate Ninja Salle des Sports Homécourt mercredi 20 août 2025.

Ultimate Ninja

Salle des Sports Rue des tunnels Homécourt Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-20 11:00:00

fin : 2025-08-24 18:30:00

2025-08-20

Du fun, du sport et des défis pour petits et grands .

Le célèbre parcours Ultimate Ninja s’installe à la salle de sport, rue des Tunnels, du 20 au 24 août 2025, de 11h à 18h30.

Accessible à tous les enfants

– 8 ans 10 €

8 ans et + 15 €

Un événement organisé par Dario Ensminger, double finaliste Ninja Warrior.Tout public

Salle des Sports Rue des tunnels Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 47 15 30

English :

Fun, sport and challenges for young and old.

The famous Ultimate Ninja course takes up residence at the sports hall in Rue des Tunnels, from August 20 to 24, 2025, from 11am to 6.30pm.

Open to all children:

– 8 years: 10 ?

8 years and over: 15 ?

An event organized by Dario Ensminger, two-time Ninja Warrior finalist.

German :

Spaß, Sport und Herausforderungen für Groß und Klein .

Der berühmte Ultimate-Ninja-Parcours wird in der Sporthalle, Rue des Tunnels, vom 20. bis 24. August 2025 von 11:00 bis 18:30 Uhr aufgebaut.

Zugänglich für alle Kinder

– 8 Jahre: 10 ?

8 Jahre und älter: 15 ?

Eine Veranstaltung, die von Dario Ensminger, zweifacher Ninja Warrior-Finalist, organisiert wird.

Italiano :

Divertimento, sport e sfide per grandi e piccini.

Il famoso corso Ultimate Ninja si terrà presso il palazzetto dello sport, rue des Tunnels, dal 20 al 24 agosto 2025, dalle 11.00 alle 18.30.

Aperto a tutti i bambini:

– 8 anni: 10 ?

8 anni e oltre: 15 ?

Un evento organizzato da Dario Ensminger, due volte finalista di Ninja Warrior.

Espanol :

Diversión, deporte y desafíos para grandes y pequeños.

El famoso curso Ultimate Ninja estará en el pabellón de deportes, rue des Tunnels, del 20 al 24 de agosto de 2025, de 11.00 a 18.30 h.

Abierto a todos los niños:

– 8 años: 10 ?

a partir de 8 años: 15

Un evento organizado por Dario Ensminger, dos veces finalista de Ninja Warrior.

