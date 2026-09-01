Ultimes Quatuors – Festival Musiques Interdites Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Ultimes Quatuors – Festival Musiques Interdites

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 20h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le Quatuor Musiques Interdites formé par des solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille poursuit sa présentation de quatuors ultimes commencée avec le festival Musiques Interdites 2025.

Lettres intimes est le titre du second quatuor à cordes de Leoš Janáček. Il a été écrit entre le 29 janvier et le 19 février 1928. Il est surnommé Lettres intimes en hommage à son égérie, Kamila Stösslova, femme mariée, de près de quarante ans sa cadette, et qui influença fortement son œuvre durant les dernières années de sa vie. La première eut lieu à Brno le 11 septembre 1928 par le Quatuor Morave. L’œuvre est constituée de quatre mouvements Andante – con moto – allegro /Adagio – vivace /Moderato – adagio – allegro /Allegro – andante – adagio.



Le Quatuor à cordes no 6 en ré majeur de Bartok fut composé à Saanen en Suisse puis à Budapest, d’août à novembre 1939. Il s’agit de la dernière œuvre de l’artiste en Hongrie, avant que ce dernier ne quitte son pays pour les États-Unis : dédié au Quatuor Kolisch il fut créé à New York le 20 janvier 1941. L’œuvre se compose de quatre mouvements : Mesto – vivace /Mesto – Marcia /Mesto : burletta – Moderato /Mesto. Chaque partie débute par une mélodie lente et mélancolique (Mesto), présentée par chaque instrument du quatuor, qui envahit progressivement chaque mouvement pour former la totalité du dernier.



Avec Dali Feng et Matthieu Latil (violon) – Brice Duval (alto) – Xavier Chatillon (violoncelle)



Concert dans les cryptes .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

The Musiques Interdites Quartet, formed by soloists from the Marseille Philharmonic Orchestra, continues its series of performances of “ultimate” string quartets, which began with the 2025 Musiques Interdites Festival.

L’événement Ultimes Quatuors – Festival Musiques Interdites Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille