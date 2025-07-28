Ultimo Helecho Opéra de Limoges

48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Créée en juillet 2025 à l’ImPulsTanz Dance Festival à Vienne (Autriche).

Nina Laisné, conception, direction musicale, scénographie et mise en scène.

En coproduction avec l’Opéra de Limoges.

À la croisée de mythologies sud-américaines et de danses folkloriques, entre forces obscures et nature surprenante…

Fruit d’une recherche approfondie sur la puissance des mondes souterrains, lieu de sépulture, abri du malin, échos de fantômes, mais aussi havre de renaissance, Último helecho célèbre un corps réincarné qui embrasse des traditions séculaires, dialoguant avec le royaume végétal et minéral.

Une performance vocale et chorégraphique inventée à partir de folklores latino-américain avec l’éveil de créatures hybrides qui basculent dans une vicacité flamboyante.

> Durée 1h15. .

48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

L’événement Ultimo Helecho Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-07-24 par OT Limoges Métropole