Último Helecho Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

L’Argentine et le Pérou, avec la vitalité de leurs danses et chants traditionnels, sont les paysages-sources de cette Ultime fougère, inspirée de l’héritage baroque sud-américain. Où six musiciens en costumes et en procession rencontrent un couple dansant. Traversés par l’esprit prémonitoire et consolateur des Sibylles, François Chaignaud et Nadia Larcher, chanteuse phare du folklore argentin, dialoguent avec les mondes souterrains en compagnie de percussions traditionnelles, d’un bandonéon et d’instruments baroques. Dont trois majestueuses sacqueboutes ! Après leur création commune Romances inciertos, un autre Orlando en 2017, Nina Laisné renouvelle ici sa collaboration avec François Chaignaud. La plasticienne et metteuse en scène offre à cette fusion organique entre musique et danse un paysage minéral envoûtant, à l’équilibre précaire.

Une fantaisie sud-américaine en musiques et danses, aux résonances baroques et divinatoires.

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

