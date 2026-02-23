Ultra Haute Fréquence Les Trinitaires Metz

Ultra Haute Fréquence

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Open micUltra Haute Fréquence, né à Arlon en 2023, est une plateforme d’open mic filmé vitrine de la scène rap émergente. À l’initiative du projet la salle de concert L’Entrepôt à Arlon, le DJ Ganjo et le rappeur Doodi. UHF s’inspire des concepts qui nous ont le plus touchés dans le rap Grünt pour la qualité visuelle, Give Me 5 pour les connexions, Rentre dans le Cercle pour le format, et les open mic classiques pour la spontanéité, la liberté et la rencontre.Le projet s’articule en deux étapes l’événement, où ont lieu plusieurs sessions freestyle, structurées en fonction du type d’instrus, qui sont toutes filmées et enregistrées en multipistes, entrecoupées par des interludes (mini-showcases d’artistes qui ont déjà participé à l’événement) ; la diffusion, qui se construit minutieusement après l’événement. Sont alors sélectionnées 10 prestations solo à destination des réseaux sociaux et un enchaînement long pour YouTube. Le son, capté en live, est mixé et masterisé a posteriori, les images sont montées, et le tout s’accompagne d’une communication ciblée avec une charte graphique spécifique et une description personnalisée pour chacun.À contre-courant du quotidien de consommation rapide, c’est un processus lent qui permet de garantir une qualité, une humanité et une visibilité maximales pour nos artistes. Après un premier export au Reflektor à Liège en 2025, UHF s’offre en 2026 une édition inédite le 25 avril aux Trinitaires à Metz, portée par l’association locale Kultur’a’vibes. Une date qui risque fortement de faire rayonner la scène messine.Tout public

Open micUltra Haute Fréquence, born in Arlon in 2023, is a filmed open mic platform showcasing the emerging rap scene. The project was initiated by the concert hall L’Entrepôt in Arlon, DJ Ganjo and rapper Doodi. UHF is inspired by the concepts that have touched us most in rap: Grünt for visual quality, Give Me 5 for connections, Rentre dans le Cercle for format, and classic open mic for spontaneity, freedom and encounters.The project is divided into two stages: the event, where several freestyle sessions take place, structured according to the type of instrument, all of which are filmed and recorded on multitrack, interspersed with interludes (mini-showcases by artists who have already taken part in the event); the broadcast, which is meticulously constructed after the event. A selection of 10 solo performances for social networks and a long sequence for YouTube. The sound, captured live, is mixed and mastered a posteriori, the images are edited, and the whole thing is accompanied by targeted communication with a specific graphic charter and a personalized description for each one. Against the current of fast-paced consumerism, it’s a slow process that guarantees maximum quality, humanity and visibility for our artists. After a first export at the Reflektor in Liège in 2025, UHF will be staging a brand-new edition on April 25 at Les Trinitaires in Metz, supported by the local Kultur’a’vibes association. A date that’s sure to put the Metz scene on the map.

