Ultra-Mirage , exposition Frédéric Weigel. Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

Ultra-Mirage , exposition Frédéric Weigel.

Lundi 10 novembre 2025 de 18h à 21h.

Du 11/11 au 22/11/2025 du lundi au samedi de 10h30 à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Première exposition à Marseille de l’artiste Frédéric Weigel, cofondateur du Palais des Paris au Japon. L’exposition multiforme donnera lieu à des échanges et une performance avec l’artiste questionnant les rapports entre l’occident et le Japon.

De pictura par Leon Battista Alberti, datant de 1435, est le plus ancien traité européen encore lisible portant sur la peinture. L’ouvrage fait référence à des traités plus anciens provenant de l’antiquité mais tous disparus. Pour Alberti, le mythe fondateur de la peinture serait celui de Narcisse regardant son propre reflet dans un étang. Ne serait-ce pas Alberti qui est le plus plus grand Narcisse ? En effet, il se regarde lui-même dans une altérité antique où il y retrouve l’image renaissante de ses propres désirs ?



Ultraman est une série japonaise pour enfants dans laquelle une altérité est convoquée des habitants des étoiles aux tailles colossales. Incarnés par des acteurs en costume, ils viennent régler leurs comptes dans des villes faites de maquettes. Depuis un regard européen, l’on perçoit une double représentation. La première est une fiction qui présente des figures extraterrestres. La seconde est une œuvre provenant d’une culture supposée autre, avec l’idée qu’il s’y trouverai quelque chose de l’expression d’un peuple éloigné. Un trouble se constitue entre une fictionalité et une culturalité se produisent des équivalences. Mais pour que cette confusion aliénante advienne, encore faut-il que le regard extérieur présuppose l’existence d’une altérité japonaise en raccord avec le fantasme de l’alien.



Pour ma part, le reflet que je perçois dans la série Ultraman prend la forme d’une régression enfantine. Je fus très tôt marqué par une peinture de Saint Michel terrassant le dragon dans la petite église de mon village natal. Malgré mes efforts, je ne peux m’extraire d’un transfert inconscient qui vient soutenir la fascination que j’éprouve face à ce sur-homme qu’est l’archange Ultraman. L’ambiguïté de la représentation de l’altérité repose sur le fait que cette incarnation renvoie à des mondes imaginaires brouillant inévitablement toute visée initiale. On croit atteindre l’autre et on ne fait que se perdre dans une croyance narcissique qui s’objective dans le labyrinthe des reflets et des jeux d’eau.



Frédéric Weigel .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr

English :

First exhibition in Marseille by artist Frédéric Weigel, co-founder of the Palais des Paris in Japan. The multi-faceted exhibition will feature exchanges and a performance with the artist, questioning the relationship between the West and Japan.

German :

Erste Ausstellung des Künstlers Frédéric Weigel, Mitbegründer des Palais des Paris in Japan, in Marseille. Die facettenreiche Ausstellung wird Anlass zu Gesprächen und einer Performance mit dem Künstler geben, die die Beziehungen zwischen dem Westen und Japan hinterfragen.

Italiano :

La prima mostra a Marsiglia dell’artista Frédéric Weigel, cofondatore del Palais des Paris in Giappone. L’esposizione, dalle molteplici sfaccettature, prevede scambi e una performance con l’artista che si interroga sul rapporto tra Occidente e Giappone.

Espanol :

Primera exposición en Marsella del artista Frédéric Weigel, cofundador del Palais des Paris en Japón. La exposición polifacética contará con intercambios y una performance con el artista cuestionando la relación entre Occidente y Japón.

