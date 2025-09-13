Ultra Raid de la Meije La Grave

Ultra Raid de la Meije La Grave samedi 13 septembre 2025.

Hautes-Alpes

Ultra Raid de la Meije Parking du Téléphérique La Grave Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Défiez le plus beau raid VTT du monde !

Depuis 2011, l’Ultra Raid de la Meije est devenu une course incontournable pour les amoureux de VTT. De l’amateur au sportif extrême, vous trouverez le défi qui vous convient.

.

Parking du Téléphérique

La Grave 05320 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@ultraraidlameije.fr

English : Ultra Raid de la Meije

Since 2011, the Ultra Raid de la Meije Mountain Bike Race has become a must for all mountain bike and adventure lovers. Why not give it a try?

German : Ultra Raid de la Meije

Fordern Sie den schönsten Mountainbike-Raid der Welt heraus!

Seit 2011 ist der Ultra Raid de la Meije zu einem unumgänglichen Rennen für Liebhaber von Mountainbikes und extremen Raids geworden.

Italiano :

Affrontate il più grande raid di mountain bike del mondo!

Dal 2011, l’Ultra Raid de la Meije è diventato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mountain bike. Dal dilettante allo sportivo estremo, troverete la sfida che fa per voi.

Espanol :

¡Atrévete con el mayor raid de bicicleta de montaña del mundo!

Desde 2011, el Ultra Raid de la Meije se ha convertido en una carrera ineludible para los amantes de la bicicleta de montaña. Desde el aficionado al deportista extremo, encontrarás un reto a tu medida.

L’événement Ultra Raid de la Meije La Grave a été mis à jour le 2025-02-25 par Office de tourisme des Hautes Vallées La Grave La Clarée L’Izoard