Ultra son #1 Le rendez-vous de l’espace sonore augmenté Joué-lès-Tours

Ultra son #1 Le rendez-vous de l’espace sonore augmenté

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-06

Pour ce nouveau rendez-vous, on propose un pass 2 jours valable 3 jours. En vrai, c’est super logique car le jeudi c’est gratuit. Donc, profite d’un tarif trèèès avantageux sur cette première édition !

Pourquoi lancer ULTRA SON ? Parce que ça fait maintenant deux ans que la Spatiale (notre grande salle) s’est dotée d’un système de diffusion sonore spatialisée d&b Soundscape et qu’elle n’attendait qu’un nouveau rendez-vous pour vous prouver qu’elle mérite bien son nom !

Le son, la musique, c’est pour tout le monde, on est d’accord ? Sur ce banal consensus, notre équipe vous a concocté un rendez-vous de 4 jours pour tous les âges (les petiot·es, c’est le mercredi) présentant des esthétiques variées ambient, folk expérimental, indie-rock, electro… 15 .

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

For this new event, we’re offering a 2-day pass valid for 3 days. In fact, it makes perfect sense, as Thursday is free. So take advantage of a very attractive rate for this first edition!

German :

Für diese neue Veranstaltung bieten wir einen 2-Tages-Pass an, der drei Tage lang gültig ist. Das ist eigentlich ganz logisch, denn der Donnerstag ist kostenlos. Profitieren Sie also von einem sehr günstigen Preis für diese erste Ausgabe!

Italiano :

Per questo nuovo evento, offriamo un pass di 2 giorni valido per 3 giorni. In effetti, ha perfettamente senso, visto che il giovedì è gratuito. Quindi potete approfittare di una tariffa molto speciale per questa prima edizione!

Espanol :

Para este nuevo evento, ofrecemos un pase de 2 días válido para 3 días. De hecho, tiene mucho sentido, ya que el jueves es gratis. Así que puede beneficiarse de una tarifa muy especial para esta primera edición

