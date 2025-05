Ultra Tour Jeunes du pays de Vitré – Saint-M’Hervé, 31 mai 2025 07:00, Saint-M'Hervé.

Ille-et-Vilaine

Ultra Tour Jeunes du pays de Vitré Base de Loisirs de Haute Vilaine Saint-M’Hervé Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

ULTRA TOUR JEUNES DU PAYS DE VITRÉ troisième édition de l’UTPV Jeunes !

Il s’agit d’une course en duo (féminines, mixtes ou masculines) avec au programme de la course à pied, du kayak double et de nouveau de la course à pied.

Pour la course ROOKIES (nés en 2012 et 2013), distance à parcourir 3 km 200. Pour la course ALL STAR (nés en 2010 et 2011), distance à parcourir 4 km 100.

Cet évènement se déroulera le samedi 31 mai 2025 à la Base de Loisirs de Haute-Vilaine à St M’Hervé.

Les inscriptions seront clôturées le 16 mai. Voici le lien pour y accéder https://www.vitrecommunaute.org/actualites/ultra-tour-2025/

—

Le dimanche 1er juin 2025 L’Ultra Tour du Pays de Vitré fait son retour pour sa 13e édition. Un raid multisport pour le plaisir et le sport en pleine nature. .

Base de Loisirs de Haute Vilaine

Saint-M’Hervé 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 52 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ultra Tour Jeunes du pays de Vitré Saint-M’Hervé a été mis à jour le 2025-05-09 par OT VITRE