Ultra-Trail de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron
Ultra-Trail de l'île d'Oléron Le Château-d'Oléron vendredi 3 avril 2026.
Ultra-Trail de l’île d’Oléron
Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
2026-04-03
Amoureux de la nature, passionnés de course à pied et aventuriers dans l’âme, l’Ultra-trail de l’île d’Oléron vous emmenera faire le tour de l’île sur un parcours de 100km.
Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ultratrailoleron@gmail.com
English :
Nature lovers, running enthusiasts and adventurers at heart, the Ultra-trail de l’île d’Oléron will take you around the island on a 100km course.
