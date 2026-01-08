Ultra-Trail de l’île d’Oléron Le Château-d’Oléron

Ultra-Trail de l’île d’Oléron

Citadelle du Château d'Oléron Le Château-d'Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-05

2026-04-03

Amoureux de la nature, passionnés de course à pied et aventuriers dans l’âme, l’Ultra-trail de l’île d’Oléron vous emmenera faire le tour de l’île sur un parcours de 100km.

ultratrailoleron@gmail.com

English :

Nature lovers, running enthusiasts and adventurers at heart, the Ultra-trail de l’île d’Oléron will take you around the island on a 100km course.

