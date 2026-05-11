Ultra Trail des 2 Roches Davayé
Ultra Trail des 2 Roches Davayé samedi 4 juillet 2026.
Davayé
Ultra Trail des 2 Roches
Lycée Agricole de Davayé Davayé Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05
Une aventure au coeur du Beaujolais et du Mâconnais.
En 2026, l’Ultra Trail des 2 Roches revient pour vous faire vivre des émotions extraordinaires.
Organisé depuis 10 ans par le Club Alpin Français de Mâcon (CAF Mâcon pour les intimes), l’Ultra Trail des 2 Roches continue son évolution en 2026.
Le samedi, une nouvelle formule Ultra 100 km vous sera proposée afin de vous permettre d’explorer le Beaujolais par une chaude nuit d’été à l’image d’une SaintéLyon mais version estivale.
Le dimanche, 2 formules diurnes plus accessibles vous permettront d’en prendre plein les yeux avec comme terrain de jeux les magnifiques Roches de Solutré et de Vergisson. .
Lycée Agricole de Davayé Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 45 77 29 ph.prost@gfseries.fr
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English : Ultra Trail des 2 Roches
L’événement Ultra Trail des 2 Roches Davayé a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)