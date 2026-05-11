Davayé

Ultra Trail des 2 Roches

Lycée Agricole de Davayé Davayé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Une aventure au coeur du Beaujolais et du Mâconnais.

En 2026, l’Ultra Trail des 2 Roches revient pour vous faire vivre des émotions extraordinaires.

Organisé depuis 10 ans par le Club Alpin Français de Mâcon (CAF Mâcon pour les intimes), l’Ultra Trail des 2 Roches continue son évolution en 2026.

Le samedi, une nouvelle formule Ultra 100 km vous sera proposée afin de vous permettre d’explorer le Beaujolais par une chaude nuit d’été à l’image d’une SaintéLyon mais version estivale.

Le dimanche, 2 formules diurnes plus accessibles vous permettront d’en prendre plein les yeux avec comme terrain de jeux les magnifiques Roches de Solutré et de Vergisson. .

Lycée Agricole de Davayé Davayé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 45 77 29 ph.prost@gfseries.fr

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English : Ultra Trail des 2 Roches

L’événement Ultra Trail des 2 Roches Davayé a été mis à jour le 2026-05-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)