Ultra Trail des Montagnes du Jura

Place Xavier Authier Métabief Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-01

L’Ultra trail des Montagnes du Jura avec 175 km à parcourir traversant 3 départements, 2 régions, 2 pays ! Un vrai challenge physique et mental qui vous plongerons dans un décor majestueux. L’UTMJ emprunte les magnifiques crêtes des Montagnes du Jura. Parcours de 10 à 175km. .

Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ultra Trail des Montagnes du Jura

L’événement Ultra Trail des Montagnes du Jura Métabief a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS