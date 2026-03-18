Ultra Trail des Montagnes du Jura Métabief
Ultra Trail des Montagnes du Jura Métabief jeudi 1 octobre 2026.
Ultra Trail des Montagnes du Jura
Place Xavier Authier Métabief Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-01
L’Ultra trail des Montagnes du Jura avec 175 km à parcourir traversant 3 départements, 2 régions, 2 pays ! Un vrai challenge physique et mental qui vous plongerons dans un décor majestueux. L’UTMJ emprunte les magnifiques crêtes des Montagnes du Jura. Parcours de 10 à 175km. .
Place Xavier Authier Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ultra Trail des Montagnes du Jura
L’événement Ultra Trail des Montagnes du Jura Métabief a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS