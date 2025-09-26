Ultra trail Nice Côte d’Azur by UTMB Isola

Ultra trail Nice Côte d’Azur by UTMB Isola vendredi 26 septembre 2025.

Ultra trail Nice Côte d’Azur by UTMB

Métropole Nice Côte d’Azur Isola Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Pour fêter cet événement, nous avons prévu un programme festif sur la place de la mairie et place de l’église !

* A partir de 13h retransmission de la course sur écran géant

* A partir de 14h jeux XXL

* A partir de 15h Concert de Toni Boys

Métropole Nice Côte d’Azur Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15

English :

To celebrate this event, we’ve planned a festive program on the town hall square and church square!

* From 1pm: race broadcast on giant screen

* From 2pm: XXL games

* From 3pm: Concert by Toni Boys

German :

Um dieses Ereignis zu feiern, haben wir ein Festprogramm auf dem Rathausplatz und dem Kirchplatz geplant!

* Ab 13 Uhr: Übertragung des Rennens auf einer Großleinwand

* Ab 14 Uhr: XXL-Spiele

* Ab 15 Uhr: Konzert von Toni Boys

Italiano :

Per celebrare questo evento, abbiamo previsto un programma di festa in Place de la Mairie e Place de l’Eglise!

* Dalle 13:00: trasmissione della gara su schermo gigante

* Dalle 14:00: giochi XXL

* Dalle 15.00: concerto di Toni Boys

Espanol :

Para celebrar este acontecimiento, hemos previsto un programa festivo en la Place de la Mairie y la Place de l’Eglise

* A partir de las 13:00: retransmisión de la carrera en pantalla gigante

* A partir de las 14:00: juegos XXL

* A partir de las 15:00: concierto de Toni Boys

