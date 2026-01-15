Ultra Vomit + Bernard Minet Metal Band Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 20:00 –

Gratuit : non 49,50 € 49,50 € Billetterie : https://www.zenith-nantesmetropole.com/ Contact PSH/PMR : billetterie@ragetour.com Tout public

Ultra Vomit : Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, Ultra Vomit est un groupe de metal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent. Depuis 1999, les quatre Nantais ont su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes tout comme ils ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoigne le Disque d’Or de leur précédent opus. + en 1ère partie : Bernard Minet Metal Band.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

