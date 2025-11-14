ULTRA VOMIT – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, Ultra Vomit associe la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.Depuis 1999, les quatre nantais s’amusent à singer les codes du heavy metal.Le Pouvoir de la Puissance (2024), leur dernier opus, est un concentré de riffs massifs et de textes absurdes. Fidèles à leur réputation ils viendront répandre leurs punchlines entêtantes et mordantes sur la scène de Château Rouge. Son massif et humour corrosif au menu!

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74