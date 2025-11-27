Ultra Vomit en concert Espace Robert Hossein Lourdes

Ultra Vomit en concert Espace Robert Hossein Lourdes jeudi 27 novembre 2025.

Ultra Vomit en concert

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-27 21:00:00

fin : 2025-11-27

Ultra Vomit est un groupe de métal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent.

Parfaite alliance entre la puissance du métal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa. Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus.

Ils ont aujourd’hui honte d’être fier de vous présenter leur 4ème album “Le Pouvoir de la Puissance”, qu’ils défendront sur la route face à leurs fidèles clients, dans un spectacle aussi régressif qu’agressif.

Tarif normal: 30€

Tarif réduit: 28€

Tarif adhérent La Gespe: 25€

Renseignements au 05 62 51 32 98

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98

English :

« Ultra Vomit is an extraordinary metal band that looks like all the others, but different.

A perfect marriage between the power of metal and the power of humor, they have also managed to combine the power of comedy with the power of extreme music, and vice versa. Since 1999, the four Nantes-based band have raised amateurism to a professional level, as evidenced by their numerous appearances at Hellfest, their Olympia concerts and the Golden Disc award for their previous opus.

Today, they are ashamed to proudly present their 4th album, Le Pouvoir de la Puissance, which they will defend on the road in front of their loyal customers, in a show as regressive as it is aggressive. »

Regular price: 30?

Reduced price: 28?

La Gespe members: 25?

Information: 05 62 51 32 98

German :

« Ultra Vomit ist eine außergewöhnliche Metal-Band, die wie alle anderen klingt, aber anders ist.

Sie sind die perfekte Verbindung zwischen der Kraft des Metals und der Kraft des Humors. Sie haben es auch geschafft, die Kraft des Komischen mit der Kraft der extremen Musik zu verbinden und umgekehrt. Seit 1999 haben die vier Jungs aus Nantes den Amateurismus auf ein professionelles Niveau gehoben, was ihre zahlreichen Auftritte beim Hellfest, ihre Olympia-Teilnahme und die Goldene Schallplatte für ihr letztes Werk belegen.

Heute schämen sie sich, ihr viertes Album Le Pouvoir de la Puissance vorzustellen, das sie auf der Straße vor ihren treuen Kunden in einer ebenso regressiven wie aggressiven Show verteidigen werden. »

Normaler Preis: 30?

Ermäßigter Tarif: 28?

La Gespe-Mitglieder: 25?

Informationen unter 05 62 51 32 98

Italiano :

« Gli Ultra Vomit sono una straordinaria band metal che è come tutte le altre, ma diversa.

Un connubio perfetto tra la potenza del metal e la potenza dell’umorismo, sono riusciti a combinare anche la potenza della comicità con la potenza della musica estrema, e viceversa. Dal 1999, il quartetto di Nantes ha elevato il dilettantismo a livello professionale, come dimostrano le numerose partecipazioni all’Hellfest, i concerti all’Olympia e il disco d’oro per il loro precedente album.

Oggi si vergognano di presentare il loro quarto album, Le Pouvoir de la Puissance, che difenderanno on the road davanti ai loro fedeli clienti, in uno spettacolo tanto regressivo quanto aggressivo

Prezzo normale: 30 euro

Prezzo ridotto: 28 euro

Soci La Gespe: 25?

Informazioni: 05 62 51 32 98

Espanol :

« Ultra Vomit son una extraordinaria banda de metal que son como todos los demás, pero diferentes.

Un matrimonio perfecto entre el poder del metal y el poder del humor, también han conseguido combinar el poder de la comedia con el poder de la música extrema, y viceversa. Desde 1999, el cuarteto de Nantes ha elevado el amateurismo a un nivel profesional, como demuestran sus numerosas apariciones en el Hellfest, sus conciertos en el Olympia y el Disco de Oro por su anterior álbum.

Hoy, se avergüenzan de presentar su 4º álbum, Le Pouvoir de la Puissance, que defenderán en la carretera ante su fiel clientela, en un espectáculo tan regresivo como agresivo

Precio normal: 30

Precio reducido: 28 euros

Socios de La Gespe: 25?

Información: 05 62 51 32 98

