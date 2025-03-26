ULTRA VOMIT – HALLE TONY GARNIER Lyon

ULTRA VOMIT Début : 2026-04-18 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIATONE ET RAGE TOUR PRÉSENTENT : ULTRA VOMITTu es un jeune cadre dynamique qui travaille 23h43 par jour pour un salaire qu’il n’a plus le temps de dépenser ? Tu es un chômeur tellement invétéré que tu as peur de devenir un pauvre invertébré ? Tu es un mec peinard ?Alors ULTRA VOMIT est fait pour toi ! Alliant la puissance de la musique metal avec l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n’en existe qu’un. Ultra Vomit est un groupe unique. Suite à la sortie du dernier album Le Pouvoir de la Puissance en septembre 2024, la tournée bat son plein et est sold out! Réservez vite votre billet pour ce concert pour connaître le pouvoir de la puissance Metal en live !

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69