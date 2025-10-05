ULTRA VOMIT – L’AUTRE CANAL Nancy

ULTRA VOMIT – L’AUTRE CANAL Nancy vendredi 12 décembre 2025.

ULTRA VOMIT Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Ultra Vomit est un groupe de metal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent. Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa. Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus. Ils ont aujourd’hui honte d’être fier de vous présenter leur 4ème album : “Le Pouvoir de la Puissance”, qu’ils défenderont sur la route face à leurs fidèles clients, dans un spectacle aussi régressif qu’agressif.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’AUTRE CANAL BOULEVARD D’AUSTRASIE – 54000 Nancy 54