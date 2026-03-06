Ultra Vomit Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Ultra Vomit

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Alliant la puissance de la musique métal avec l’hilarisme (ou bien la marranture au choix) décapant du plus talentueux des comiques, Ultra Vomit est un groupuscule comme il n’en existe qu’un.

.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ultra Vomit

Combining the power of metal music with the caustic humor of the most talented comedians, Ultra Vomit is a unique band.

L’événement Ultra Vomit Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-04 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme