Ultra Vomit + Mononc Serge et Anonymous Route De Fos RN 569 Istres

Jeudi 12 février 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique aupouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.

Ultra Vomit est un groupe de metal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent. Depuis 1999, les quatre nantais ont su éleverl’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passagesau Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus. Ils défendent aujourd’hui “Le Pouvoir de la Puissance” (4 ème album) avec un spectacle aussi régressifqu’agressif. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

A perfect marriage between the power of metal and the power of humor, they also combine the power of comedy with the power of extreme music, and vice versa.

German :

Sie haben die Kraft des Metal mit der Kraft des Humors vereint und auch die Kraft der Komik mit der Kraft der extremen Musik und umgekehrt.

Italiano :

Un connubio perfetto tra la forza del metal e la forza dell’umorismo, sono anche riusciti a combinare la forza della commedia con la forza della musica estrema, e viceversa.

Espanol :

Un matrimonio perfecto entre el poder del metal y el poder del humor, también han conseguido combinar el poder de la comedia con el poder de la música extrema, y viceversa.

