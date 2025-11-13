ULTRA VOMIT – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

ULTRA VOMIT Début : 2025-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : ULTRA VOMITUltra Vomit est un groupe de metal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent.Parfaite alliance entre la puissance du metal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.Depuis 1999, les quatre Nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus.Ils ont aujourd’hui honte d’être fiers de vous présenter leur 4e album : “Le Pouvoir de la Puissance”, qu’ils défendront sur la route face à leurs fidèles client·es, dans un spectacle aussi régressif qu’agressif.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30