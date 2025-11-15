ULTRA VOMIT TAGADA JONES – NARBONNE ARENA Narbonne

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : ULTRA VOMIT TAGADA JONESULTRA VOMITUltra Vomit est un groupe de métal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent. Parfaite alliance entre la puissance du métal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus. TAGADA JONESTAGADA JONES est un univers punk traversé par des météorites de rock alternatif hexagonal, de métal et de hardcore. Un phénomène paranormal inédit pour nos bretons de l’Apocalypse, partageant l’ADN des BERURIERS NOIRS, des SHERIFF, de PARABELLUM, de DISCHARGE, des RAMONES, de BAD RELIGION et de MOTORHEAD.

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11