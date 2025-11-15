ULTRA VOMIT & TAGADA JONES Narbonne

ULTRA VOMIT & TAGADA JONES

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Ultra Vomit est un groupe de métal hors du commun qui ressemble à tous les autres, mais en différent. Parfaite alliance entre la puissance du métal et le pouvoir de l’humour, ils ont aussi su associer la puissance comique au pouvoir des musiques extrêmes, et vice et versa.

Depuis 1999, les quatre nantais ont su élever l’amateurisme à un niveau professionnel, en témoignent leurs nombreux passages au Hellfest, leur Olympia ou le Disque d’Or de leur précédent opus.

74 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 48 84 85 86 info@narbonne-arena.fr

English :

Ultra Vomit is a metal band like no other, only different. A perfect marriage between the power of metal and the power of humor, they also combine the power of comedy with the power of extreme music, and vice versa.

Since 1999, the Nantes-based four-piece have raised amateurism to a professional level, as evidenced by their numerous appearances at Hellfest, their Olympia concerts and the Golden Disc award for their previous opus.

German :

Ultra Vomit ist eine außergewöhnliche Metal-Band, die wie alle anderen aussieht, aber anders ist. Sie sind die perfekte Verbindung zwischen der Kraft des Metals und der Kraft des Humors. Sie haben es auch geschafft, die Kraft des Komischen mit der Kraft extremer Musik zu verbinden und umgekehrt.

Seit 1999 haben die vier aus Nantes den Amateurismus auf ein professionelles Niveau gehoben, was ihre zahlreichen Auftritte beim Hellfest, ihre Olympia-Teilnahme und die Goldene Schallplatte für ihr letztes Werk belegen.

Italiano :

Gli Ultra Vomit sono una straordinaria band metal come tutte le altre, ma diversa. Un connubio perfetto tra la potenza del metal e la potenza dell’umorismo, sono riusciti a combinare anche la potenza della comicità con quella della musica estrema, e viceversa.

Dal 1999, il quartetto di Nantes ha elevato il dilettantismo a livello professionale, come dimostrano le numerose partecipazioni all’Hellfest, i concerti all’Olympia e il disco d’oro per il loro precedente album.

Espanol :

Ultra Vomit son una extraordinaria banda de metal que son como todos los demás, pero diferentes. Un matrimonio perfecto entre el poder del metal y el poder del humor, también han conseguido combinar el poder de la comedia con el poder de la música extrema, y viceversa.

Desde 1999, este cuarteto de Nantes ha elevado el amateurismo a un nivel profesional, como demuestran sus numerosas apariciones en el Hellfest, sus conciertos en el Olympia y el Disco de Oro por su anterior álbum.

