WE HATE YOU PLEASE DIE – PETIT BAIN Paris vendredi 5 décembre 2025.

3C PRODUCTIONS PRÉSENTE : WE HATE YOU PLEASE DIEDe retour avec leur nouvel album « Chamber Songs », We Hate You Please Die nous dévoile les pages de son journal intime constitué de textes enragés, sous influences punk et riot girls.Sur scène, la sincérité de Chloé, Mathilde et Joseph entraine émotions, frénésie et transmet l’énergie de leur univers libérateur. Entre tension et violence, le trio prend source dans le bruit autant que dans l’introspection.

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75