ULTRA VOMIT – ZENITH DE LILLE Lille

ULTRA VOMIT Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : ULTRA VOMITRAGE TOUR est fier de vous annoncer ULTRA VOMIT en concert au Zénith de Lille Suite à la sortie du dernier album Le Pouvoir de la Puissance en septembre 2024, la tournée bat son plein et est sold out! Réservez vite votre billet pour ce concert pour connaitre le pouvoir de la puissance Metal en live !

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59