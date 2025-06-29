ULTRA VOMIT – ZENITH DE PAU Pau

ULTRA VOMIT Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

ACCESS LIVE PRODUCTION PRESENTE : ULTRA VOMITLe phénomène ULTRA VOMIT débarque enfin à Pau pour un concert aussi explosif qu’hilarant ! Maîtres incontestés du metal parodique à la française, les Nantais viendront retourner la scène avec leurs riffs acérés, leurs pastiches délirants et leur énergie scénique légendaire !Après avoir enflammé les plus grands festivals (Hellfest, Download, Motocultor…), Ultra Vomit continue de conquérir la France avec leur show aussi puissant que déjanté. Entre hommages loufoques aux classiques du metal, clins d’oeil à la culture pop et autodérision bien sentie, c’est un véritable défouloir musical qui vous attend. Un concert à ne pas manquer pour les fans de metal… et d’humour !

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64