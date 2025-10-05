RSKO – 6MIC Aix En Provence

RSKO Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC en accord avec Livenation production présente : RSKO Rsko et la mélodie des banlieues…Profondément solaire et inspirant, Rsko est sur le point de marquer son époque. Pleinement productif depuis 2022, il poursuit son chemin et continue de se renouveler, d’expérimenter différents styles musicaux tout en restant fidèle à ses racines.En juin 2020, il sort son Porsche, le premier titre à dépasser le million de vues sur la toile. Un peu moins d’un an plus tard, en mars 2021, c’est au tour de Sal histoire de devenir viral. Avec plus de 4 millions de vues à son compteur, le morceau est un véritable succès pour Rsko : sa côte de popularité explose.Serein avant tout, sa productivité et son état d’esprit deviennent alors ses plus grandes forces. Sa reconnaissance envers le quartier qui l’a vu grandir et la mélodie qui ne l’a jamais quittée l’inspirent pour le thème de son album : LMDB (La Mélodie Des Banlieues), sorti le 8 juillet 2022. Pendant un an, RSKO travaille d’arrache-pied pour obtenir les résultats escomptés et ça fonctionne. LMDB, quasiment certifié disque d’or, est un véritable succès auprès des auditeurs. Tout au long des 18 titres qui habillent l’album, on le retrouve aux côtés d’artistes remarquables : L2B Gang, Tiakola, Gazo, Chily, Rapi Sati et Liim’s – puis Aya Nakamura sur le remix du morceau Contvct. Au-delà de sa musique, son personnage séduit. Respectueux et respectable, sa détermination et sa sérénité sont inspirantes. Ses rêves forment sa première source de motivation et l’outro de son album en est le parfait exemple : vendre des disques, faire la une des classements et assurer les arrières de ses proches.Être une icône, être inspiré et inspirant, s’éloigner des soucis et s’épanouir pleinement.Ouverture des portes : 18h30

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13