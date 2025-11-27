ULTRADUPLO DE DANNAN Nantes

ULTRADUPLO DE DANNAN Nantes jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 22:00 – 23:50

Gratuit : oui Tout public

Les Duplo, c’est solide et Ultra facile à faire :Enfermez 5 mecs dans un studio de répét.Donnez-leur des pelles, des seaux et du gravier.Arrosez de bières… Une pincée de décontraction et de second degré, et vous obtenez un défouloir sonore efficace teinté de punk, de hard-rock et de métal !BandcampFacebookYoutube

DE DANNAN Nantes 44000