Ultrapark salle de jeux Saint-Jean-de-Luz
Ultrapark salle de jeux Saint-Jean-de-Luz mercredi 24 décembre 2025.
Ultrapark salle de jeux
Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 14:00:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-12-24
Une véritable salle de jeux sera ouverte pendant 14 jours 4 simulateurs, 4 baby-foot, 4 flippers, 4 jeux d’arcade, 4 billards, 2 jeux de palets, 1 double basket 2 tables de ping-pong et une zone dédiée aux plus petits.
Accès libre et gratuit. Gymnase Urdazuri
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier). .
Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
English : Ultrapark salle de jeux
German : Ultrapark salle de jeux
Italiano :
Espanol : Ultrapark salle de jeux
L’événement Ultrapark salle de jeux Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-23 par Office de Tourisme Pays Basque