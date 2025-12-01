Ultrapark salle de jeux Saint-Jean-de-Luz

Ultrapark salle de jeux

Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 10:00:00

fin : 2025-12-26 12:30:00

Date(s) :

2025-12-26

Une véritable salle de jeux sera ouverte pendant 14 jours 4 simulateurs, 4 baby-foot, 4 flippers, 4 jeux d’arcade, 4 billards, 2 jeux de palets, 1 double basket 2 tables de ping-pong et une zone dédiée aux plus petits.

Accès libre et gratuit. Gymnase Urdazuri

Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 (Fermé le 25 décembre et le 1er janvier). .

Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com

