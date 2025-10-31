Ultrapilot en concert Veigné

Ultrapilot en concert Veigné vendredi 31 octobre 2025.

Ultrapilot en concert

Rue de Cassiopée Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-31 20:30:00

Entre héritage pop-rock des années 70 et sensibilité contemporaine, ULTRAPILOT propose un voyage musical sincère et mélodique…

Une expérience musicale à vivre, ou chaque morceau raconte une histoire…

Une voix cristalline et puissante, des compositions au piano et claviers qui dessinent des mélodies accrocheuses, soutenues par une solide équipe de musiciens passionnés. Ce projet s’inspire librement des univers de Pink Floyd ou de Supertramp, tout en traçant son propre chemin vous invitant à découvrir un monde sonore à la fois familier et surprenant…

Rue de Cassiopée Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 36 36

